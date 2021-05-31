Наука и техника
 
Последние новости
Белоусов объяснил отказ от «большого локдауна» во время пандемии
Турция высказалась за право использовать российские С-400
Вера Брежнева раскрыла частоту использования расчески
Некоторым россиянам предложили увеличить пенсии
Солист Мариинки вышел из комы после падения с электросамоката
Названа причина убийства жены и дочерей главой семьи в Подмосковье
Российский самолет экстренно сел в Москве из-за запаха в салоне
Лучший бомбардир в истории «Манчестер Сити» Агуэро перешел в «Барселону»
Российским банкам установили лимит в переводах через Систему быстрых платежей
Новости партнеров

Рассекречены документы о брянском концлагере «Дулаг-142»

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: СК РФ / YouTube

Управление ФСБ России по Брянской области рассекретило документы, касающиеся брянского концентрационного лагеря «Дулаг-142». Об этом сообщает РИА Новости.

Лагерь, который журналисты называют «брянским Бухенвальдом» (по названию крупного концлагеря, располагавшегося близ немецкого Веймара), был основан осенью 1942 года. «Дулаг-142» создали на основе ремонтной базы №6. Для сравнения, если в Бухенвальде с 1937 по 1945 год было уничтожено свыше 56 тысяч человек, то в брянском лагере за два года — свыше 40 тысяч. Судя по рассекреченным данным, начиная с марта 1942 года в «Дулаг-142» начали сгонять мирных жителей, одновременно в лагере размещалось до 80 тысяч человек. Лагерь был и сборно-пересыльным пунктом, откуда трудоспособное население угоняли на работы в Германию.

«В лагере находилось более десяти бараков, предназначенных (в мирной обстановке) для складских целей, а немцы использовали для размещения лагеря. В каждом таком бараке было размещено по 1200-1500 человек на деревянных четырехэтажных нарах, которые кишели насекомыми всех видов», — сообщается в акте комиссии по установлению злодеяний и ущерба, нанесенного немецкими оккупантами в Брянске, от 28 сентября 1945 года. В нем говорилось, что нацисты жестоко избивали жителей: «Издевательское отношение немцев было одинаково ко всем попавшим в этот лагерь».

Из документа следует, что в лагере не было газовых камер — по сути их заменяли нечеловеческие условия существования. Согласно раскрытой статистике, до 80 процентов узников гибли от голода, избиений, инфекционных заболеваний. В «Дулаге-142» было скудное питание: взрослые получали кипяток, суррогатный хлеб, 200 граммов «баланды», дети получали по 100 граммов пищи. В бараках было холодно и сыро, случалось, что по нескольку дней вместе с живыми людьми там находились трупы, которые не успевали вывозить.

В рассекреченных документах ФСБ есть и списки немцев, служивших в «Дулаге-142». В частности, один из первых комендантов лагеря Мартин Вайзе возглавил добровольческий карательный полк «Десна». В обвинительном заключении на Брянском процессе, который состоялся в 1945 году, преступлениям нацистов в «брянском Бухенвальде» был посвящен целый раздел.

В конце апреля ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в концлагерях Восточной Пруссии (сейчас — Калининградская область). Из материалов стало известно, что узников травили в газовых камерах, подвергали экспериментам с прививками сыпного тифа и других болезней, морили голодом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в концлагерях Восточной Пруссии
ФСБ рассекретила новые документы о массовых убийствах в Крыму в годы войны
ФСБ рассекретила документы о помогавших гитлеровцам на юго-западе СССР
В России нашли колодец с останками убитых нацистами детей
ФСБ рассекретила методы работы фашистов в годы Великой Отечественной войны
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0410 апреля

Танцор диско

Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
06:1227 мая

Российские ученые нашли способ в разы снизить употребление антибиотиков

03:4227 мая

Раскрыт объем выпитой российскими космонавтами воды из мочи

02:3827 мая

На МКС нашли самое радиоактивное место

Наука и техника00:01 5 апреля
Демонстрация в честь принятия новой конституции СССР. Декабрь 1936 года

«Обманули самым неслыханным образом»

Сталин дал СССР новую конституцию и обещал честные выборы. Почему потом он начал Большой террор?
00:0427 мая

В США назвали способ X-37B сбросить бомбу на Москву

23:5926 мая

Российский военный корабль подошел к Гавайям

22:3026 мая

Российский космонавт на МКС отремонтировал проткнутый скрепкой скафандр

Наука и техника00:0127 марта

Последний вздох

Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
21:2526 мая

Путин назвал долю выполненного гособоронзаказа

20:4326 мая

Определен способ справиться с диабетом

19:4526 мая

Возвращение Cyberpunk 2077 на PlayStation затянули

Россия
Володин раскритиковал сверхдоходы металлургов
«Роды просто раздавили»
Одиночество, нищета и депрессия: истории россиянок, которых заставили рожать нежеланных детей
В Роспотребнадзоре объяснили влияние коронавируса на слух
«Сдаваться нельзя»
Их болезнь пришла внезапно: как живут люди с рассеянным склерозом
Медведев предложил ввести бесплатный проезд для школьников
«Нашим детям лечь и умирать?»
В России уволили спасшего сотни детей врача Каабака. Что будет с его пациентами?
«Коммунисты России» уличили КПРФ в старении и обмане избирателей
Все материалы
Мир
В Израиле понадеялись «избавиться» от Нетаньяху
В МИД рассказали о подготовке России к отключению от SWIFT
Ученый предупредил человечество об угрозе COVID-26 и COVID-32
«Для Москвы это стало сюрпризом»
Запад намерен ввести санкции против Белоруссии. Как они навредят России?
В МИД заявили об угрозе вовлечения SWIFT в «санкционную спираль» против России
Школа, парта, два ствола
Как в США борются с массовыми расстрелами и почему запреты на оружие в этом не помогают?
Все материалы
Бывший СССР
Дотянулся до небес
Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Россиянку Софию Сапегу арестовали в Белоруссии
Что известно о подруге основателя NEXTA и за что ей грозит 15 лет тюрьмы?
Задержание основателя NEXTA вызвало международный скандал
Санкции, высылка послов и первое видео c Протасевичем из СИЗО
В Минске задержан основатель Telegram-канала NEXTA
Чтобы посадить самолет, которым он летел, Лукашенко поднял истребитель
Все материалы
Экономика
«Лента» решила измениться
Путин запустил производство Aurus
Отрицательный рост
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
Россия решила отложить поставки «самолета XXI века» за рубеж
«Частные инвесторы становятся движущей силой»
Замглавы «БКС Мир инвестиций» о смене стратегий на фондовом рынке
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыта причина увольнения из МВД устроившего стрельбу в Екатеринбурге
«В ваших детях бесы»
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
На месте стрельбы в Екатеринбурге изъято свыше 70 гильз и арсенал в квартире
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Названа причина погони за застреленным при задержании 19-летним нарушителем
Бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим в Екатеринбурге
Ранения получили ребенок и боец Росгвардии
В доме отправленного в отставку мэра Владивостока начались обыски
Все материалы
Наука и техника
PlayStation 5 перестанут продавать в убыток
Доказательства лабораторного происхождения коронавируса оказались ошибочными
В Android нашли секретный режим
В солнцезащитных кремах нашли вызывающее рак вещество
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним»
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Все материалы
Спорт
Неймар ответил на расторжение контракта с Nike из-за обвинений в домогательствах
«Это будет катастрофа»
До Олимпиады в Токио осталось два месяца. Почему японцы требуют ее отмены?
Стало известно о решении конфликта между Нурмагомедовым и Кадыровым
Хосеп Гвардиола
Партнерский материал
«Ман Сити» — «Челси». Эх, не в России!
Место финала ЛЧ-2021 меняли дважды. Вместо России и Турции сыграют в Португалии
Ряд сборных на хоккейном ЧМ захотели убрать свои флаги в поддержку Белоруссии
Юлия Рябчинская«Чувствую, сводит ноги»
Лучшая байдарочница СССР утонула на тренировке. Почему никто не поверил в несчастный случай?
Футболист сборной России перешел в ЦСКА
Все материалы
Культура
Потерявшая половину 400-миллионного состояния Успенская написала завещание
Эллиот Пейдж«Операция изменила мою жизнь»
Звезда «Джуно» Эллиот Пейдж сменил пол и стал мужчиной. Через что ему пришлось пройти?
Киркоров возмутил поклонников танцем с Давой в «перьях»
«Они не знали, как встречаться друг с другом»
Как Южная Корея устроила сексуальную революцию и изменила жизнь людей
Тимати впервые раскрыл подробности финала шоу «Холостяк»
Кондуктор не спешит
Рабство, великая красота и невеликая Америка: какой сериал уже называют лучшим в этом году?
Сыгравший Тарзана актер погиб в авиакатастрофе
Все материалы
Интернет и СМИ
Роскомнадзор обратился к Disney из-за мультфильма с героем-геем
«Чувствую себя намного счастливее»
Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
Ведущая Первого канала призвала россиянок рожать «не важно от кого»
«Я дерусь ради чести»
Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
OnlyFans оказался рассадником детской порнографии
Голунов четырьмя словами оценил приговоры подбросившим ему наркотики полицейским
Все материалы
Ценности
15-летний сын Мадонны в женском платье восхитил подписчиков
«Моногамия нагоняет на меня тоску»
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Женщина сделала культовую стрижку из 90-х и стала похожа на собаку
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает»
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Вор обокрал на миллионы рублей сейф в квартире жены основателя Lamoda
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от ботокса после прививки от COVID-19
Уго Чавес«Стыдно быть богатым»
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Мужчина поймал редчайшего золотого окуня
120-килограммовая студентка похудела на 30 килограммов и раскрыла секрет успеха
Вера крепчала
Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
Принц Гарри получит часть наследства принца Филиппа
Пару редчайших оранжевых лобстеров спасли от съедения
Пес войны
Как прошедший несколько войн наемник бесславно провалил покушение на кокаинового короля Пабло Эскобара
Все материалы
Открыт завод Aurus в Татарстане
Видео: мы пощупали первый Mercedes С-Class в Москве!
Обсуждаем новейшую «цешку» поколения W206 — всерьёз и не очень
В рейтинге любимых пикапов россиян сменился лидер
Российский дизайнер итальянских мотоциклов
Создавать спортбайки MV Augusta — мечта, ставшая работой Максима Пономарева
Седан Toyota Mirai установил новый рекорд пробега на водороде
Видео: самый дешевый BMW в России за 30 000 рублей
Ходячие мертвецы: пытаемся воскресить убитую «семерку» BMW
Новый Kia Sportage раскрыли на официальных изображениях
Все материалы
Дом
В России создадут партию для легализации граффити
Размер ипотеки в России побил рекорд
Крупнейшие банки повысили ставки по ипотеке
Больная фантазия
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Россиянка рассказала об обмане с жильем в Сочи
Морской бой
Кто скупает квартиры в Сочи и можно ли найти выгодное жилье на главном курорте России?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы