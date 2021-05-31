Рассекречены документы о брянском концлагере «Дулаг-142»

Управление ФСБ России по Брянской области рассекретило документы, касающиеся брянского концентрационного лагеря «Дулаг-142». Об этом сообщает РИА Новости.

Лагерь, который журналисты называют «брянским Бухенвальдом» (по названию крупного концлагеря, располагавшегося близ немецкого Веймара), был основан осенью 1942 года. «Дулаг-142» создали на основе ремонтной базы №6. Для сравнения, если в Бухенвальде с 1937 по 1945 год было уничтожено свыше 56 тысяч человек, то в брянском лагере за два года — свыше 40 тысяч. Судя по рассекреченным данным, начиная с марта 1942 года в «Дулаг-142» начали сгонять мирных жителей, одновременно в лагере размещалось до 80 тысяч человек. Лагерь был и сборно-пересыльным пунктом, откуда трудоспособное население угоняли на работы в Германию.

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«В лагере находилось более десяти бараков, предназначенных (в мирной обстановке) для складских целей, а немцы использовали для размещения лагеря. В каждом таком бараке было размещено по 1200-1500 человек на деревянных четырехэтажных нарах, которые кишели насекомыми всех видов», — сообщается в акте комиссии по установлению злодеяний и ущерба, нанесенного немецкими оккупантами в Брянске, от 28 сентября 1945 года. В нем говорилось, что нацисты жестоко избивали жителей: «Издевательское отношение немцев было одинаково ко всем попавшим в этот лагерь».

Из документа следует, что в лагере не было газовых камер — по сути их заменяли нечеловеческие условия существования. Согласно раскрытой статистике, до 80 процентов узников гибли от голода, избиений, инфекционных заболеваний. В «Дулаге-142» было скудное питание: взрослые получали кипяток, суррогатный хлеб, 200 граммов «баланды», дети получали по 100 граммов пищи. В бараках было холодно и сыро, случалось, что по нескольку дней вместе с живыми людьми там находились трупы, которые не успевали вывозить.

В рассекреченных документах ФСБ есть и списки немцев, служивших в «Дулаге-142». В частности, один из первых комендантов лагеря Мартин Вайзе возглавил добровольческий карательный полк «Десна». В обвинительном заключении на Брянском процессе, который состоялся в 1945 году, преступлениям нацистов в «брянском Бухенвальде» был посвящен целый раздел.

В конце апреля ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в концлагерях Восточной Пруссии (сейчас — Калининградская область). Из материалов стало известно, что узников травили в газовых камерах, подвергали экспериментам с прививками сыпного тифа и других болезней, морили голодом.