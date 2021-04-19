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ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в концлагерях Калининграда

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Фото: Музей Холокоста

ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в концлагерях Восточной Пруссии, которая в настоящее время является Калининградской областью, совершенных ими в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Из материалов следует, что в восточно-русском филиале концлагеря Штутгоф узников травили в газовых камерах, подвергали экспериментам с прививками сыпного тифа и других болезней, морили голодом. На протяжении шести недель до освобождения территории от тифа погибло 16 тысяч заключенных, среди которых были советские военнопленные и мирные жители. Из человеческого жира нацисты варили мыло, образцы которого позже послужили доказательствами их преступлений на Нюрнбергском процессе.

В документах содержатся показания узников. Материалы ФСБ переданы в архив Калининградской области.

На территории Восточной Пруссии было 50 лагерей смерти, 17 из которых располагались в Кенигсберге (Калининград).

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