ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в концлагерях Калининграда

ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в концлагерях Восточной Пруссии, которая в настоящее время является Калининградской областью, совершенных ими в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Из материалов следует, что в восточно-русском филиале концлагеря Штутгоф узников травили в газовых камерах, подвергали экспериментам с прививками сыпного тифа и других болезней, морили голодом. На протяжении шести недель до освобождения территории от тифа погибло 16 тысяч заключенных, среди которых были советские военнопленные и мирные жители. Из человеческого жира нацисты варили мыло, образцы которого позже послужили доказательствами их преступлений на Нюрнбергском процессе.

В документах содержатся показания узников. Материалы ФСБ переданы в архив Калининградской области.

На территории Восточной Пруссии было 50 лагерей смерти, 17 из которых располагались в Кенигсберге (Калининград).