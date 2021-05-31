Германия и Франция заявили о продолжении диалога с Россией

Германия и Франция заявили, что настроены на продолжение диалога с Россией. Об этом говорится в совместном заявлении правительств двух стран, выпущенном после встречи федерального канцлера Ангелы Меркель и французского президента Эммануэля Макрона. Документ размещен на официальном сайте главы Германии.

«Непроясненные вопросы с Россией — в частности, ее дестабилизирующее поведение и многократные нарушения международного права — усложняют отношения с ней и требуют решительного подхода», — заявили главы государств. Они затем подчеркнули, что тем не менее привержены продолжению общения с Россией на основании общих принципов ЕС, а также сотрудничеству в областях совместных интересов.

Ранее 31 мая схожее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: он подчеркнул, что альянс хочет улучшения отношений с РФ и продолжения диалога.