Мир
 
Последние новости
Россия сохранит ограничение на полеты в Турцию после 1 июня
Названо неожиданное преимущество PlayStation 5 перед Xbox
Названы сроки возобновления авиасообщения между Россией и Турцией
Макрон сделал прививку от коронавируса
«Реал», «Барселона» и «Ювентус» подали в суд на УЕФА и ФИФА
Разъяренный бегемот погнался за туристами и попал на видео
Британии предрекли глубочайший экономический шрам
Спрогнозировано начало купального сезона в Москве 
Меркель и Макрон оценили «нормандский формат» переговоров по Донбассу
Новости партнеров
Прослушать новость

Германия и Франция заявили о продолжении диалога с Россией

Перейти в «Мою Ленту»
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Фото: Globallookpress.com

Германия и Франция заявили, что настроены на продолжение диалога с Россией. Об этом говорится в совместном заявлении правительств двух стран, выпущенном после встречи федерального канцлера Ангелы Меркель и французского президента Эммануэля Макрона. Документ размещен на официальном сайте главы Германии.

«Непроясненные вопросы с Россией — в частности, ее дестабилизирующее поведение и многократные нарушения международного права — усложняют отношения с ней и требуют решительного подхода», — заявили главы государств. Они затем подчеркнули, что тем не менее привержены продолжению общения с Россией на основании общих принципов ЕС, а также сотрудничеству в областях совместных интересов.

Ранее 31 мая схожее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: он подчеркнул, что альянс хочет улучшения отношений с РФ и продолжения диалога.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россию назвали «более агрессивной внешне» страной
Меркель рассказала о «точечных» санкциях против Белоруссии
Меркель и Макрон оценили «нормандский формат» переговоров по Донбассу
Генсек НАТО захотел улучшить отношения с Россией