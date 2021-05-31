Российской экономике предрекли рост

Глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов предрек восстановительный рост российской экономике в 2021 году на 3,5 процента. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил собеседник агентства в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), восстановительный рост экономики «неизбежен». По оценке Сухова, о восстановлении количественных объемов ВВП можно будет судить в четвертом квартале 2021 года. Вместе с тем он усомнился в том, что структура ВВП будет такой же, как до пандемии коронавируса.

По прогнозу аналитика, уровень нефтедобычи и связанных с ней отраслей выйдет на докризисные уровни не ранее 2023 года. Восстановление экономики сочетается с активизацией повестки устойчивого развития, что повлияет на структуру инвестиций и производства. Кроме того, предупредил Сухов, не следует забывать о так называемом «демографическом следе» пандемии — негативном влиянии смертности, снижении мобильности рабочей силы и стандартов образования. Он полагает, что полностью «демографический» след сойдет лишь через 15-20 лет.

Вместе глава АКРА указал на преимущества России по сравнению с другими странами, которые заключаются в бюджетной устойчивости и низкой величине долга. Он подчеркнул, что их необходимо тщательно оберегать.

Ранее опрос показал, что треть россиян приготовились к ухудшению экономической ситуации в России. 34 процента опрошенных (36 процентов мужчин и 32 процента женщин) высказались за дальнейшее ухудшение экономической ситуации в России. Это почти вдвое меньше, чем годом ранее, когда пессимистичные настроения разделяли 64 процента респондентов. Одновременно за последний год увеличилось число оптимистично настроенных жителей России — 22 процента респондентов против шести процентов годом ранее.