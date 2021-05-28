Европейские компании назвали главные сложности работы в России

Европейские компании перечислили главные сложности для бизнеса при работе в России. Об этом говорится в исследовании «Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России», проведенном Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ), передает РБК.

Среди главных препятствий называют колебания курса рубля, общую напряженность в геополитике и санкции, а также нормативные ограничения, отрицательное влияние коронавируса и связанные с пандемией ограничения.

Материалы по теме Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит? Давай на спор. Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?

О влиянии санкций сказали 75 процентов респондентов, 65 процентов сталкиваются с проблемами из-за политики США в отношении России. Исследование также показало, что для 43 процентов отрицательное влияние на бизнес оказывает коронавирус.

Непростой работу в России считают и отечественные фирмы. Результаты недавнего исследование аудиторской компании PwC показали, что почти 90 процентов руководителей отечественных компаний признались, что вести бизнес в стране «очень сложно», либо «скорее сложно». Самыми непростыми сферами назвали строительство, розничную торговлю и научно-производственную деятельность.

С другой стороны, коронавирус в какой-то мере помог российскому бизнесу: компании смогли избавиться от лишних проверок и штрафов. С учетом того, что в России на данный момент зарегистрировано 3,4 миллиона компаний, экономия в расчете на каждую из них составила 60 тысяч рублей, подсчитала газета «Коммерсантъ».