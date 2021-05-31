Мир
 
Последние новости
В ЕС назвали условие отключения России от SWIFT
Россиянин попытался украсть электрооборудование и умер от удара током
Украинцев предложили вернуть из-за рубежа
Адвокат рассказал о ходе следствия по делу россиянки Софьи Сапеги
Подросток подкараулил мужчину в туалете и напал на него с ножом
Космические пустоты опровергли законы физики
Глава липецкого УФСИН отделался условным сроком за махинации
В Германии призвали ускорить введение санкций против Белоруссии
Беременная женщина бросилась на помощь трем тонущим детям и спасла их
Россия решила отложить поставки «самолета XXI века» за рубеж
Новости партнеров
Прослушать новость

В подготовленном для саммита Россия — США отеле раскупили все номера

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: hotelnvygeneva.com

В гостинице Intercontinental в швейцарской Женеве, подготовленной для саммита Россия — США, раскупили все номера в дни перед мероприятием и после него. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Все номера выкуплены с 11 по 18 июня. Сообщается, что сотрудники отеля не комментируют эту информацию, и никакой подготовки к саммиту пока не видно.

Данные о том, что именно в Intercontinental пройдет встреча американского президента Джозефа Байдена и его российского коллеги Владимира Путина, пока не подтверждены официально — агентство ссылается на информацию швейцарских СМИ.

Ранее 31 мая заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия готова обсуждать с США различные вопросы, несмотря на несовпадение «повестки дня», однако видит все меньше готовности с американской стороны. Таким образом он прокомментировал запланированную на 16 июня встречу Байдена и Путина.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
МИД заявил о расхождении повесток Путина и Байдена
Пушков прокомментировал слова Байдена о встрече с Путиным
В США оценили влияние приписываемой России кибератаки на саммит Путина и Байдена