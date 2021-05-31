В гостинице Intercontinental в швейцарской Женеве, подготовленной для саммита Россия — США, раскупили все номера в дни перед мероприятием и после него. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Все номера выкуплены с 11 по 18 июня. Сообщается, что сотрудники отеля не комментируют эту информацию, и никакой подготовки к саммиту пока не видно.

Данные о том, что именно в Intercontinental пройдет встреча американского президента Джозефа Байдена и его российского коллеги Владимира Путина, пока не подтверждены официально — агентство ссылается на информацию швейцарских СМИ.

Ранее 31 мая заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия готова обсуждать с США различные вопросы, несмотря на несовпадение «повестки дня», однако видит все меньше готовности с американской стороны. Таким образом он прокомментировал запланированную на 16 июня встречу Байдена и Путина.