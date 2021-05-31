В Испании перед матчем умер 19-летний футбольный арбитр

Испанский футбольный арбитр Фернандо Алькарас Берналь умер на предматчевой разминке. Об этом сообщается в Twitter Федерации футбола региона Мурсия (FFRM).

Инцидент произошел в воскресенье, 30 мая. 19-летний судья потерял сознание. Сотрудники стадиона с помощью дефибриллятора пытались оказать Берналю первую помощь, затем за жизнь рефери боролась бригада скорой помощи, но в итоге спасти арбитра не удалось.

Причина смерти Берналя не уточняется. В FFRM отметили, что шокированы случившимся. Там также выразили соболезнования семье испанца.

24 мая российский легкоатлет Григорий Маляренко умер во время забега в Омске. 22-летний спортсмен почувствовал себя плохо в ходе тренировки в манеже.

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