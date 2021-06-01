Американский аналог Су-57 «сбили»

В ходе военных учений Northern Edge 21, проходивших на Аляске, американский истребитель F-15EX Advanced Eagle, считающийся аналогом российского Су-57, «сбил несколько противников и был сбит сам», сообщает журнал Popular Mechanics.

Издание отмечает, что в мероприятии приняли участие такие истребители, как F-15C Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-35 Lightning II и F-22 Raptor. Всего в ходе Northern Edge 21 два F-15EX Advanced Eagle совершили 33 вылета.

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Каждый из данных самолетов работал в паре с другим истребителем. Результаты учений издание объясняет неотработанной тактикой применения F-15EX Advanced Eagle и тем обстоятельством, что этот самолет лучше всего действует совместно со стелс-истребителями.

В апреле Popular Mechanics написал, что официальное название истребителя F-15EX Advanced Eagle оказалось печальным и неинтересным.

В феврале впервые взлетел истребитель F-15EX Advanced Eagle, который считается самой совершенной версией F-15 Eagle. Самолет, который может стать самым вооруженным истребителем в мире и дополнит F-35 Lightning II в особо сложных миссиях.