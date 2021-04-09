Название аналога Су-57 ВВС США признали печальным

Официальное название истребителя F-15EX Advanced Eagle оказывается печальным и неинтересным, признает американский журнал Popular Mechanics.

Издание напоминает, что самому совершенному F-15 Eagle, который аналитики Райан Бауэр и Питер Уилсон американской исследовательской организации RAND считают аналогом российского самолета пятого поколения Су-57, Военно-воздушные силы (ВВС) США дали имя F-15EX Eagle II.

Журнал пишет, что в настоящее время ВВС США эксплуатируют шесть моделей истребителей (F-16 Fighting Falcon, F-15C Eagle, F-35 Lightning II, F-15 Strike Eagle, F-22 Raptor и F-15 Eagle II), две из которых «имеют названия-сиквелы».

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Издание уверено, что с новым именем F-15EX Advanced Eagle, получившийся «действительно впечатляющим», упускает «возможность вдохновить новое поколение пилотов». Журнал предлагает назвать F-15EX Advanced Eagle, например, F-15EX Super Eagle.

По мнению Popular Mechanics, через 20 лет примерно половина истребителей ВВС США будет иметь «названия-сиквелы». «Сиквелы будут с нами как минимум до 2050-х годов», — пишет издание.

В феврале впервые взлетел истребитель F-15EX Advanced Eagle, который считается самой совершенной версией F-15 Eagle. Самолет, который может стать самым вооруженным истребителем в мире и дополнит F-35 Lightning II в особо сложных миссиях.