Первый за неделю рейс Air France вылетел из Парижа в Москву

Самолет авиакомпании Air France вылетел из Парижа в Москву впервые за неделю после отмены нескольких рейсов на фоне введения ограничений против Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, в соответствии с расписанием на сайте AirFrance, рейс AF1154 из Франции в Россию вылетел из Парижа с небольшой задержкой.

Уточняется, что его прибытие в Москву ожидается в 15:18 по московскому времени.

Тем не менее, второй рейс авиакомпании, который должен был отправиться из Парижа вечером, отменен. Согласно предоставленной информации, на следующей неделе французский авиаперевозчик планирует совершать по одному из двух ежедневных рейсов. Исключение составил четверг — в этот день оба рейса значатся в онлайн-табло.

31 мая сообщалось, что российские власти разрешили Air France совершать рейсы из Парижа в Москву и обратно в обход воздушного пространства Белоруссии.

Первый рейс из Парижа в Москву отменили из-за ограничений против Белоруссии 26 мая. Отмечалось, что авиакомпания не имела разрешения на измененный маршрут в обход воздушного пространства республики. При этом Air France объявила о том, что прекращает полеты в воздушном пространстве Белоруссии 25 мая.

Ряд стран ввели ограничения на полеты над Белоруссией после инцидента в аэропорту Минска, где 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку после сообщений о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления полиция задержала одного из пассажиров — создателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.