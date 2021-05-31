Рейс Air France из Парижа в Москву снова был отменен

Рейс французской авиакомпании Air France из Парижа в Москву снова был отменен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу парижского аэропорта Руасси — Шарль де Голль.

Как уточняется, отправление рейса было отложено на неопределенный срок. На прошлой неделе авиакомпания также отменяла вылеты из Парижа в Москву из-за несвоевременного согласования изменения летных маршрутов с российскими авиавластями — ввиду ограничений против Белоруссии самолет AirFrance был вынужден лететь в обход республики, заходя в воздушное пространство России. Пассажиры французского перевозчика в эти дни были доставлены в Россию бортами «Аэфролота».

При этом 29 мая сообщалось, что российские власти разрешили Air France совершать полеты из Парижа в Москву и обратно в обход воздушного пространства Белоруссии. Первый французский самолет, следующий по обновленному курсу, уже совершал такой перелет.

Ранее 26 мая рейс из Парижа в Москву отменили из-за ограничений против Белоруссии. Отмечалось, что авиакомпания не имела разрешения на измененный маршрут в обход воздушного пространства республики. Аналогичная ситуация происходила с рейсом перевозчика Austrian Airlines.

Ряд стран ввели ограничения на полеты над Белоруссией после инцидента в аэропорту Минска, где 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку после сообщений о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту создателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.