На Украине отреагировали на приговор лидеру «Меджлиса крымских татар»

Прокуратура Крыма и Севастополя, входящая в структуру Генпрокуратуры Украины, отреагировала на заочный приговор лидеру «Меджлиса крымских татар» (организация запрещена в России) Рефату Чубарову. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Украинская прокуратура назвала приговор незаконным. «Государство-оккупант и его оккупационная администрация продолжают использовать собственную систему уголовного правосудия в политических целях, реализуя политику преследования проукраинского населения полуострова», — заявили в надзорном ведомстве.

Прокуратура квалифицировала приговор как действие, подпадающие под статью «Нарушение законов и обычаев ведения войны», которая предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Ранее Верховный суд Крыма заочно приговорил к шести годам колонии общего режима Чубарова по обвинению в организации беспорядков в феврале 2014 года. Чубаров также должен будет выплатить штраф.