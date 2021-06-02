Две российские авиакомпании получили разрешение на полеты в Германию

Две российские авиакомпании — «Аэрофлот» и S7 — получили необходимые разрешения от германских авиавластей для полетов в Германию. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал агентству генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), российский перевозчик сможет совершать примерно 28 рейсов в неделю в летнем расписании.

В S7 агентству сообщили, что также получили от властей Германии необходимые разрешения на осуществление полетов в страну, они будут выполняться в плановом порядке.

Ранее 2 июня немецкая авиакомпания Lufthansa получила разрешение на полеты в Россию в июне и возобновила рейсы в Москву и Санкт-Петербург, они будут выполняться по расписанию.

В среду, 2 июня, минтранс Германии объяснил, что отмена авиарейсов в Россию и обратно была сделана зеркально по причине непредоставления разрешения на полет немецким авиакомпаниям от российских властей. Немецкая сторона отметила, что в июне авиакомпания Lufthansa не получила разрешение на полеты, и на основе взаимной практики рейсы российских перевозчиков в Германию также были отменены.

Ранее в июне Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Германию. Рейсы были отменены по причине неполучения разрешения на полеты от воздушных властей.