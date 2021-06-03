Ипотечные сделки в России переведут в онлайн

Росреестр намерен к концу 2021 года проводить 60 процентов ипотечных сделок в электронном виде, сообщил РИА Новости глава ведомства Олег Скуфинский в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

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По словам чиновника, в настоящее время доля ипотечных сделок в электронном виде не превышает 40-45 процентов, Росреестр в перспективе собирается довести этот показатель до 80 процентов. «Это очень амбициозная задача», — отметил Скуфинский.

Глава Росреестра подчеркнул, что полностью переходить на 100-процентную онлайн-регистрацию ипотеки не планируется — некоторым россиянам, например, пожилым, неудобно работать с «цифрой», поэтому останется вариант с регистрацией ипотеки через многофункциональные центры (МФЦ). Но в целом к 2024 году доля электронных ипотечных сделок в России составит 90-95 процентов, заявил Скуфинский.

Ранее стало известно, что Сбербанк в 2021 году начнет предоставлять клиентам, претендующим на ипотеку, возможность подтверждать свое участие в кредитной сделке с помощью смс. Это станет возможным благодаря закону об электронной подписи. Первую ипотеку по смс Сбербанк надеется выдать во втором квартале текущего года. В третьем квартале выдача ипотеки с помощью мобильного телефона станет доступной в массовом режиме.

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