Застрявшие в турецком аэропорту россияне вернулись в Москву

Туристы из России, застрявшие накануне в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле из-за того, что турецкая авиакомпания не смогла согласовать нерегулярный рейс, вернулись в Москву. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Проблемы с вылетом россиян возникли из-за того, что после завершения 1 июня программы вывоза российских туристов турецкий авиаперевозчик продолжал продавать авиабилеты на последующие даты. В результате рейс 2 июня был отменен, и сотни туристов не смогли вылететь из Стамбула, застряв в аэропорту.

Уточняется, что после многочасовых переговоров сторонам удалось согласовать вывозной рейс для россиян — самолет с ними приземлился в аэропорту Шереметьево.

12 апреля в России заявили об ограничении авиасообщения с Турцией до 1 июня из-за вспышки коронавирусной инфекции. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, между странами сохранятся по два регулярных рейса в неделю из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву. 31 мая в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили о продлении ограничения авиасообщения с Турцией до 21 июня.