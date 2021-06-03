Xiaomi ответила на претензии фанатов

Xiaomi ответила на вопросы потребителей смартфонов компании и пообещала улучшить обслуживание. Ответ компании доступен на сайте с опубликованным ранее открытым письмом от фанатов.

Представители китайской корпорации заметили, что в Xiaomi ценят доверие и поддержку от пользователей и стараются не подвести фанатов. Компания подтвердила, что поддержка смартфонов Xiaomi сейчас находится не на лучшем уровне, так как специалисты вынуждены адаптировать версии телефонов для разных рынков.

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В сообщении упоминается MIUI, которая используется как системная оболочка для Android и поставляется на смартфоны семейств Xiaomi, Redmi и Poco. «Требуются систематические усилия для непрерывной оптимизации работы системы и время для развертывания обновлений устройство за устройством», — отметили в компании, отвечая на претензии потребителей.

Представители Xiaomi также сообщили, что MIUI является первым продуктом компании в мобильном сегменте: «Мы вывели продукты нашей экосистемы на мировые рынки вместе со смартфонами, чтобы сделать качественные технологии доступными для всех». В корпорации попросили пользователей набраться терпения и пообещали улучшить сервис по всему миру.

Открытое письмо к Xiaomi было опубликовано в мае. В нем пользователи жаловались на качество глобальной поддержки смартфонов и MIUI за пределами Китая. Также в письме говорится, что корпорация могла бы сконцентрировать на качестве поддержки вместо того, чтобы каждый год выпускать большое количество девайсов. На момент написания заметки письмо подписали чуть более семи тысяч пользователей.

Ранее владельцы аппаратов серии Xiaomi Redmi Note 10 пожаловались на некорректную работу дисплеев девайсов — задержку сенсора и засветы. В компании принесли потребителям извинения и ответили, что дефект затронул небольшое количество устройств.