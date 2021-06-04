Пригожин рассказал о спасшей его жизнь любви к Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире шоу «Вечерний Ургант» рассказал о том, как любовь и постоянные мысли о жене, певице Валерии, помогли ему выжить и выздороветь после заражения коронавирусом. Запись эфира опубликована на YouTube.

Шоумен заболел COVID-19 во время отдыха в Арабских эмиратах. Супруга в дальнейшем тоже перенесла инфекцию, но в более легкой форме. Тогда пара впервые за 18 лет рассталась на десять дней.

«Я же был в "красной зоне", туда никого не пускают. Это было тяжело. Я все время думал о жене. Считаю, что любовь к Лере меня спасла», — сказал продюсер. Пригожин отметил, что сначала не придал значения серьезности заболевания, но через несколько дней его состояние критически ухудшилось. После выздоровления он и Валерия сделали прививки и порекомендовали пройти вакцинацию своим друзьям.

16 февраля сообщалось, что Пригожин оказался при смерти в Дубае из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Его экстренно госпитализировали. Шоумен признался, что вирус заставил его переосмыслить жизнь и задуматься о том, скольким людям он не безразличен. По словам Пригожина, он опасался, что не вернется домой, а самым страшным считал невозможность самостоятельно дышать.