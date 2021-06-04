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Онищенко призвал разобраться с McDonalds вслед за Coca-Cola и Nestle

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Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко предложил «разобраться» с McDonalds в России вслед за продукцией компаний Coca-Cola, Nestle и Mars, которые он также предложил запретить. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что сеть фастфудов разрушила «многовековую культуру питания» россиян, приверженность молодежи и детей к быстрой еде, по его словам, является опасной тенденцией, влияющей на здоровье. Она «ломает» эндокринную систему и способствует детскому ожирению.

«Сегодня мы благодаря McDonalds "окусываемся" всухомятку, есть картошку фри на остановке автобуса считается почти нормой» — сказал Онищенко. Он добавил, что некоторые страны адаптировали еду ресторана под свои традиции питания и пищевые привычки. Бывший главный санитарный врач России заключил, что сеть быстрого питания изначально готовит вредную еду, однако это «хорошее предприятие общепита с современным оборудованием».

Ранее швейцарская компания Nestle призналась, что большинство ее продуктов неполезны для здоровья. Нездоровыми оказались 96 процентов товаров в сегменте кофе и напитков, а также 99 процентов конфет и мороженого. В ответ Геннадий Онищенко заявил, что России необходимо запретить товары компаний Coca-Cola, Nestle и Mars и их рекламу. По его словам, современные дети предпочитают шоколадные батончики, картофель фри и другую «мусорную еду», которая влияет на эндокринную систему и организм в целом.

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