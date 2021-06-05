Задержанной в Париже российской теннисистке разрешили покинуть Францию

Российская теннисистка Яна Сизикова, которую во Франции подозревали в сдаче гейма в матче «Ролан Гаррос», может покинуть территорию страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсменки Фредерика Бело.

«После освобождения она получила паспорт и может покинуть французскую территорию. В ее отношении не вводился судебный контроль, и это доказывает, что у подозрений в отношении нее нет серьезных оснований», — заявил Бело.

Прокурор решил, что у французской стороны нет оснований содержать россиянку под стражей. Объяснения спортсменки полностью удовлетворили следователей. При этом адвокат Сизиковой отметил, что целью задержания его клиентки была беседа, а не допрос.

4 июня Сизикову задержали в Париже, а позднее освободили из-под стражи. Сообщалось, что ей предъявили обвинение в спортивной коррупции и организованном мошенничестве, которое произошло в сентябре прошлого года во время матча «Ролан Гаррос» в парном разряде.

Сизикова располагается на 765-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Ее лучшим результатом была 336-я позиция.