Зюганов посоветовал Путину подарить миллиардеру сказку Пушкина

Проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) делает честь России в период, когда коронавирус парализовал всю планету, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов, чьи слова приводит РИА Новости.

Зюганов прокомментировал прошедший форум после возложения цветов к памятнику Александру Пушкину в день рождения писателя и поэта. Он заявил, что факт проведения ПМЭФ с приездом тысяч деловых людей, проведением дискуссий и выступлением президента России «делает нам честь, потому что коронавирус парализовал всю планету». По его мнению, форум породил новую санитарную культуру.

Также коммунист порекомендовал всем читать стихи, сказки и поэмы Пушкина, в том числе тем, «кто держит капиталы в кармане, кто очерствел до такой степени, что даже на международном форуме стал оправдываться, что им движет не жадность, а предпринимательство». Зюганов также посоветовал Владимиру Путину отправить главе совета директоров «Северстали» Алексею Мордашову сказку Пушкина «О рыбаке и рыбке» и повесть «Капитанская дочка» как напоминание о риске «остаться у разбитого корыта, когда неуемные аппетиты хотят править всем».

Накануне проведения ПМЭФ первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей и теперь должны вернуть их в бюджет. В ответ Алексей Мордашов, богатейший миллиардер России по версии Forbes, сказал, что «хотеть большего — это хорошо».