В Европе не захотели идти на поводу у России, США и Китая

Европа не хочет идти на поводу и быть «мячом в соревновании» США, Китая и России. О том, что европейцы захотели защищать свой суверенитет от крупных держав, заявил глава МИД Германии Хайко Маас. Его слова передает РИА Новости.

«Мы живем сегодня в соревновании между большими державами — США, Россией и Китаем. Мы, европейцы, <...> должны иметь меру суверенитета, чтобы не стать мячом для игры в этом соревновании больших держав», — заявил Маас.

Дипломат подчеркнул, что в дальнейшем ответственность Европы будет особенно велика, и потому необходимо отстаивать свою независимость и разнонаправленную политику.

Интересы США, России и ФРГ столкнулись на фоне строительства российского газопровода «Северный поток-2». В мае Госдеп США отказался от санкций против «Северного потока-2». «В национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG», — объяснил глава ведомства Энтони Блинкен.

Изначально газопровод «Северный поток-2» планировалось ввести в эксплуатацию в 2019 году. Однако из-за ограничений, наложенных США, участники строительства начали выходить из проекта. Сроки его реализации многократно переносились. 4 июня во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин сказал, что первая нитка трубопровода уже завершена.