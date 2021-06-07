Сборная России опустилась в рейтинге IIHF после чемпионата мира по хоккею

Сборная России опустилась в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF) после чемпионата мира 2021 года. Данные приводит ТАСС.

Теперь отечественная команда занимает третье место, имея в активе 3050 очков. Лидерами остаются канадцы, набравшие по итогам турнира 3235 баллов. На вторую строчку рейтинга поднялась сборная Финляндии, заработавшая по итогам выхода в финал мирового первенства 3125 очков.

Сборная Канады стала чемпионом мира на соревнованиях в Литве 6 июня. В решающем матче турнира команда оказалась сильнее сборной Финляндии, победив в овертайме со счетом 3:2.

В четвертьфинале канадцы встречались со сборной России. Они одержали победу над отечественной командой в овертайме со счетом 2:1.