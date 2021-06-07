Двукратный обладатель Кубка Гагарина назвал печальной победу Канады на ЧМ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков назвал печальным событием победу сборной Канады на чемпионате мира по хоккею 2021 года. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Бадюков заявил, что победа канадцев показательна, так как сборная России стала заложником самообмана и мнений непрофессионалов, говоривших о слабости соперника. «Нам не должно быть легче, что мы проиграли будущим чемпионам. Наоборот, нам должно быть обиднее, что мы могли их остановить, но мы не воспользовались шансом. Если бы обыграли Канаду, то скорее всего выиграли и турнир», — добавил он.

Сборная Канады стала чемпионом мира 6 июня. В решающем матче турнира команда оказалась сильнее сборной Финляндии, победив в овертайме со счетом 3:2.

В своей группе канадцы заняли четвертое место. В четвертьфинале они встречались со сборной России, которая была лидером своей группы, и победили команду в овертайме со счетом 2:1.

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