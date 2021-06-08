Дзюба вошел в число лучших футболистов чемпионата Европы благодаря «силе быка»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вошел в число 100 лучших футболистов грядущего чемпионата Европы. Рейтинг составил портал Goal.com.

Россиянин расположился на 96-й позиции. «Соперники, старающиеся "накрыть" его, должны чувствовать, что он обладает силой быка», — написало издание о Дзюбе.

Пока портал опубликовал только обладателей мест с 100 по 81-е. Среди попавших в рейтинг игроков также украинец Руслан Малиновский (92-е место), итальянец Джорджо Кьеллини (93), испанец Давид де Хеа (87), англичанин Харри Магуайр (82), хорват Иван Перишич (88) и другие.

Чемпионат Европы начнется 11 июня. Россияне на групповом этапе сыграют с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня). Дзюба провел за национальную команду 52 матча, в которых забил 29 мячей.