Дацюк назвал бессмысленным чемпионат мира в Риге

Бывший хоккеист сборной России Павел Дацюк прокомментировал итоги чемпионата мира, завершившегося в Риге. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам игрока, он не следил за матчами турнира, так как посчитал его непонятным и бессмысленным из-за отсутствия болельщиков на трибунах. Он также отметил, что ему скучно играть на пустом стадионе.

Матчи чемпионата мира в Риге изначально проходили без зрителей, но к концу группового этапа на трибуны стали допускать ограниченное число болельщиков. Сборная России вылетела с турнира в 1/4 финала, проиграв будущим чемпионам мира канадцам.

Дацюк выступал за сборную России на семи чемпионатах мира, в его активе одна золотая, одна серебряная и две бронзовые награды. Кроме того, форвард в составе национальной команды стал Олимпийским чемпионом в 2018-м, а 16 годами ранее завоевал бронзу Игр.