Рогозин ответил на заявление Псаки кадрами из «Бриллиантовой руки»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на обещание официального представителя Белого дома Джен Псаки выяснить причины американских санкций против нескольких предприятий российской ракетно-космической отрасли. На заявление Псаки он ответил кадрами из фильма «Бриллиантовая рука», запись опубликована в его Telegram-канале.

«Пресс-секретарь президента США Джен Псаки призналась, что почти ничего не знала о введенных США санкциях против российских предприятий космической отрасли, и пообещала выяснить, что по этому поводу думают в Белом доме и зачем эти рестрикции были введены», — отметил глава «Роскосмоса».

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Рогозин опубликовал отрывок из кинокартины «Бриллиантовая рука», где Геша Козодоев говорит Семену Горбункову: «Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы».

Ранее Псаки прокомментировала планы России выйти из проекта Международной космической станции (МКС). В ходе брифинга ее попросили прокомментировать слова Рогозина, который ранее заявил, что России выйдет из проекта МКС, если США не снимет санкции с российских космических предприятий. Официальный представитель Белого дома отметила, что ей потребуется разобраться в вопросе и выяснить, о каких санкциях идет речь.

7 июня Рогозин назвал условие выхода России из проекта МКС. «Все в руках американских партнеров. Если санкции в отношении РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш сохранятся, вопрос выхода России из МКС — проблема американских партнеров. Это будет их зона ответственности», — сказал он.