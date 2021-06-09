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МИД рассказал Путину о россиянах в тюрьмах США

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Сергей Ильин / ТАСС

МИД подготовил для президента России Владимира Путина доклад, в котором рассказал о соблюдении прав россиян в американских тюрьмах. Об этом сообщил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, его слова передает ТАСС.

Дипломат отметил, что МИД собрал материалы о заключенных в США российских гражданах для встречи Путина с американским лидером Джо Байденом. «Президент имеет полную картину. Он прекрасно, я уверен, знает в деталях, что происходит и как происходит», — подчеркнул дипломат. По словам Рябкова, представители ведомства находятся в постоянном контакте с родственниками россиян, осужденных в США.

Ранее Рябков рассказал о перспективах совместной работы Москвы и Вашингтона. По его мнению, продолжать взаимодействие с американской стороной в устоявшейся системе координат не получится. Дипломат призвал американскую сторону ответственно отнестись к снижению напряженности с Россией.

Двусторонняя встреча президентов России и США состоится 16 июня в Женеве.

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