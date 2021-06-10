В России придумали способ борьбы со «злобными майнерами»

Магазин DNS придумал способы борьбы с перекупщиками видеокарт и майнерами. Об этом в своем Facebook-аккаунте рассказал глава розничной сети Дмитрий Алексеев.

Нововведения приурочены к выходу видеокарт Nvidia GeForce RTX 3070 Ti. Алексеев отметил, что в продаже будет доступно гораздо меньше единиц товара, чем желающих купить. В связи с этим руководители ретейлера ввели защиту от перекупщиков оборудования и майнеров: «Опять DNS придется решать несвойственную нам задачу распределения дефицита».

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По словам Алексеева, купить видеокарты можно только онлайн и только после регистрации на сайте. Причем одной лишь регистрации недостаточно: нужно, чтобы потребитель ранее совершал заказы на сайте магазина. Топ-менеджер признался, что не знает всех условий для покупки видеокарт Nvidia: «Я слышал, что обсуждались такие параметры, как сумма покупок, их количество, отсечение злобных майнеров и перекупов. Но точно ничего не знаю».

По окончании продаж Алексеев пообещал предоставить обезличенную статистику по покупкам. Чтобы протестировать новые правила, в DNS решили 9 июня провести небольшую распродажу в 12:00 по местному времени Владивостока (05:00 по Москве). Позже на сайте ретейлера появилась информация, что все видеокарты были успешно реализованы.

Дефицит видеокарт на рынке вызван, в том числе, нехваткой необходимых для их производства полупроводников. В начале лета генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что цены на продукцию растут оттого, что потребители готовы переплачивать.