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Раскрыта неизвестная функция iOS 15

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Фото: Yara Nardi / Reuters

В iOS 15 появилась возможность записывать короткие ролики в играх с помощью геймпадов для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты издания обратили внимание, что после выхода новых операционных систем от Apple геймпады для приставок от Sony и Microsoft получили новые функции. При нажатии на кнопку «Поделиться» или «Создать» (Share или Create) в играх на iPhone устройство запишет короткий ролик с экрана. Максимальная продолжительность видео составляет 15 секунд.

Подобная функция доступна на других устройствах Apple — планшетах iPad и компьютерах Mac. Она появилась с выходом iPadOS 15 и macOS Monterey соответственно. В описании раскрытой возможности на сайте компании уточняется, что она представляет из себя «отличный способ позволить геймерам запечатлеть великую битву с боссом, потрясающий комбо-ход или грандиозный провал». Авторы заметили, что ранее функция была неизвестна, на презентации Apple внимание ей не уделили.

Устройства Apple поддерживают контроллеры для приставок от Sony и Microsoft. С недавнего времени в американском интернет-магазине компании появился геймпад DualSense, его стоимость составляет 70 долларов.

Представленная на мероприятии 7 июня iOS 15 получила редизайн, обновленные уведомления, новые версии FaceTime и iMessage, функцию «Фокус», поддержку SharePlay для совместного просмотра фильмов или прослушивания музыки. Публичные версии операционных систем Apple будут доступны для загрузки осенью.

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