Емельяненко оценил вероятность реванша с Кокляевым

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко оценил вероятность реванша с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Боец заявил, что не понимает мотивации стронгмена, однако готов выйти на новый бой. «Мне без разницы, кого бить. Бои — это мой хлеб. Будет достойное предложение — выйду и побью его», — заявил Емельяненко. Он добавил, что еще никогда не зарабатывал деньги так быстро, как в поединке с Кокляевым.

Кокляев анонсировал бой-реванш с Емельяненко еще в сентябре 2020-го. Спортсмен заявил, что поединок пройдет по правилам бокса.

Первый поединок по правилам бокса между Кокляевым и Емельяненко прошел 30 ноября 2019 года. Боец победил пауэрлифтера за две минуты. В качестве вознаграждения Кокляев получил 500 тысяч рублей, а Емельяненко — миллион.