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МИД России ответил на «недружественные» заявления Швеции

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Фото: Pixabay

Первый замглавы МИД России Владимир Титов ответил на продолжающиеся «недружественные» заявления Швеции. В ходе консультаций с первым заместителем министра иностранных дел Швеции Робертом Рюдбергом он напомнил, что сложившаяся ситуация не способствует развитию двусторонних отношений. Его слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Внимание шведской стороны обращено на то, что продолжающиеся недружественные заявления в отношении России властей Швеции не способствуют развитию двусторонних отношений и атмосфере доверия на Севере Европы», — говорится в сообщении. Стороны также обсудили актуальные вопросы российско-шведских двусторонних отношений, включая график предстоящих политических контактов, а также круг внешнеполитических вопросов, как то ситуация на Украине, ближневосточное урегулирование и отношения России и Евросоюза.

Особое внимание Титов и Рюдберг уделили укреплению безопасности и стабильности в Балтийском море, а также взаимодействию в региональных структурах на Севере Европы и в Арктике.

Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Панкин выразил мнение, что стоит готовиться к тому, что режим санкций против России будет вечным. Он отметил, что западные страны держат «под сукном» дополнительные меры, которые они задействуют, когда посчитают нужным. Целью такой политики он назвал ослабление единства российского народа и маргинализацию российского государства на международной арене.

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