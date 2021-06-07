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В МИД заявили о вечном режиме санкций против России

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Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Стоит готовиться к тому, что режим санкций против России будет вечным, считают в российском МИД. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Панкин на выступлении в Госдуме, передает РИА Новости.

«Режим санкций был всегда, и он останется навсегда. Давайте быть реалистами. Санкции уже воплощены во многих законодательных и нормативных актах и американских, и других государств, "открутить" назад будет невозможно», — сказал дипломат.

Панкин добавил, что западные страны держат «под сукном» дополнительные меры, которые они задействуют, когда посчитают нужным. Целью такой политики он назвал ослабление единства российского народа и маргинализацию российского государства на международной арене.

На прошлой неделе замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия планирует озвучить ряд «неприятных сигналов» для США в ближайшие дни.

15 апреля президент США Джозеф Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Он призвал показать Москве, что она понесет «стратегические и экономические издержки, если продолжит или нарастит свои дестабилизирующие действия на международной арене».

В ответ МИД России опубликовал список санкций против США. Москва выдворит десять американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования. Кроме того, Соединенные Штаты попали в список недружественных России стран вместе с Чехией.

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