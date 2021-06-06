Глава МИД Чехии исключил скорое урегулирование отношений с Россией

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил в эфире телеканала CNN Prima News, что отношения Москвы и Праги находятся в сложной фазе развития, и исключил их скорое урегулирование. Его слова приводит ТАСС.

«Надеяться на то, что мы эти отношения будем выравнивать в ближайшее время, — иллюзорное представление», — подчеркнул министр и добавил, что перспективы взаимодействия во внешней политике необходимо рассматривать. Он намерен обратиться к председателям всех парламентских партий для назначения экспертов по этому вопросу и организации круглых столов для их обсуждения.

Кулганек отметил, что дальнейшей высылки дипломатов из российского посольства в Чехии в связи с инцидентом во Врбетице не будет, поскольку не следует заниматься «взаимной гонкой» с Москвой. Он также напомнил, что недавно Чехия попросила Россию исключить ее из списка недружественных стран, и заключил, что эта мера значительно усложняет возможность нормализации отношений между государствами.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на призыв Чехии к российской стороне не считать ее недружественным государством. Она подчеркнула, что это не противоречит Венской конвенции, как утверждает Прага. На самом деле, по мнению дипломата, ей противоречит высылка дипломатов России Чехией «из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия».

Взаимная напряженность в российско-чешских отношениях возникла после того, как Прага обвинила Москву в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В итоге из Чехии выслали 18 дипломатов. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позднее стало известно, что Россия и Чехия будут уравнивать число сотрудников в посольствах.