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Мурашко объяснил причины напряженной ситуации с коронавирусом в регионах

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ситуация с коронавирусом напряженная в тех регионах России, где население начинает пренебрегать рекомендуемыми мерами профилактики. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Он указал на неравномерное положение дел в регионах. По его словам, в тех областях, где население соблюдает правила и идет на вакцинацию, ситуация спокойная. «Те регионы, которые в том числе с высокой плотностью населения, где население начинает пренебрегать рекомендуемыми мерами, в первую очередь по профилактике заболевания, там мы видим, что ситуация становится напряженной», — сказал глава ведомства.

Мурашко уточнил, что «великолепные» показатели демонстрируют Белгородская область и Чеченская Республика. При этом он добавил, что во всех регионах достаточно вакцин.

3 июня Мурашко заявил, что в России нет третьей волны COVID-19. По его словам, заболеваемость в целом по России снижается, просто разные регионы выходят из пандемии по-разному.

Он также заявил, что ограничительные меры по коронавирусу в стране будут ослаблены, когда вакцинируется 60 процентов населения. С учетом переболевших будет создан коллективный иммунитет, объяснил он.

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