Герой ДНР получил в Абхазии условный срок за незаконное хранение оружия

В Абхазии суд вынес приговор участнику войны в Донбассе Ахре Авидзбе, имеющему звание героя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в пятницу, 11 июня, сообщает «Sputnik Абхазия».

Авидзба был признан виновным в незаконном приобретении и хранении оружия и получил три года условно и 10 тысяч рублей штрафа. Четверо других фигурантов дела оправданы. Условный срок для Авидзбы просила прокуратура.

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В 2014-2016 годах Авидзба командовал несколькими подразделениями Народной милиции ДНР, в том числе интернациональной бригадой «Пятнашка». Участвовал в боях за Иловайск и Дебальцево, за что и получил звание героя ДНР.

Он был задержан 4 марта 2021 года. Его обвинили в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке оружия. Вместе с ним по делу проходили четыре охранника, которые также приехали из ДНР: Аслан Гуатижев, Андрей Лактионов, Талех Гасанов и Станислав Культа.

Участники конфликта в Донбассе обращались к абхазским властям с просьбой освободить Авидзбу. Генпрокуратура России взяла дело под особый контроль.