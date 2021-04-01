Россия взяла на особый контроль уголовное дело против Героя ДНР в Абхазии

Генеральная прокуратура России взяла на особый контроль уголовное дело, возбужденное в Абхазии против Героя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Ахры Авидзбы. Об этом сообщает Telegram-канал российского военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo.

В распоряжении журналиста оказался ответ ведомства на депутатский запрос Сергея Шаргунова.

Из документа следует, что надзорный орган начал проверку на предмет законности задержания гражданина России в Абхазии. В этой связи ведомство отправило соответствующие запросы в министерство иностранных дел и Генеральную прокуратуру Абхазии.

15 марта Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии оставила Авидзбу под стражей.

Его, вместе с сотрудниками личной охраны, задержали вечером 4 марта. Позже стало известно, что Авидзбу обвиняют в незаконном хранении оружия, по этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Авидзба после победы на президентских выборах Аслана Бжании стал его помощником по международным связям. Он был освобожден от должности после того, как на своем джипе снес забор на границе с Россией из-за того, что пограничники пять часов проверяли его документы. Сам он говорил, что ушел с поста по причине разочарования в курсе нынешнего руководства Абхазии.

С 2014 по 2016 год Авидзба командовал несколькими подразделениями Народной милиции ДНР, в том числе интернациональной бригадой «Пятнашка». Принимал активное участие в боях за Иловайск и Дебальцево, за что был удостоен звания Героя самопровозглашенной республики.