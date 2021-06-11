Бельгия и Финляндия рекомендовали отказаться от поездок в Россию на матчи Евро

Ряд стран рекомендовал своим гражданам не посещать Россию на матчи чемпионата Европы по футболу. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин.

По его словам, соответствующие рекомендации выпустили правительства Бельгии и Финляндии. «Здесь мы поделать ничего не можем. Мы можем только сожалеть об этом. Обоснованно это решение или нет — судить не нам», — посетовал он.

Сорокин предположил, что какое-то количество болельщиков это могло остановить. Тем не менее, отметил он, все равно наиболее значительное число иностранных болельщиков ожидается именно из Финляндии.

О решении датчан не пускать российских болельщиков на матчи Евро стало известно 1 июня. Российский футбольный союз попросил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сделать для фанатов исключение, однако получил отказ.

Встреча с Бельгией пройдет в субботу, 12 июня. Россиянам в рамках группы B также предстоит сыграть с Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).