Эвакуированные из сектора Газа россияне вылетели в Москву

Из столицы Египта вылетели два самолета МЧС России с эвакуированными из сектора Газа россиянами. Как сообщает РИА Новости, на борту лайнеров находятся 112 человек, среди них 84 гражданина Российской Федерации, а также граждане Украины и Казахстана.

В Египет россияне прибыли через пограничный переход Рафах. До Каира автобусы с желающими покинуть регион сопровождали представители российской дипмиссии.

Это уже вторая эвакуация российских граждан из сектора Газа. Соответствующее поручение дал президент страны Владимир Путин. 26 мая из Каира вылетели 64 россиянина, большинство из них составляли женщины и дети.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений в Восточном Иерусалиме. 10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» начали массированный обстрел Израиля. В общей сложности по территории страны было выпущено более четырех тысяч ракет. Израильская армия в ответ нанесла авиаудары по целям в секторе Газа.

По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 12 израильтян и 243 жителя прибрежного анклава. 20 мая стороны приняли предложения Египта по двустороннему прекращению огня. Соответствующий режим вступил в силу в ночь на 21 мая.