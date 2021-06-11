Тете Дмитрия Гудкова ужесточили обвинение

Следователи ужесточили обвинение Ирине Ермиловой — тете бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Об этом «Интерфаксу» сообщила адвокат Анастасия Саморукова.

По ее словам, Ермиловой предъявлено обвинение по статье 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба»). Ужесточение обвинения выражается в том, что преступление, как считает следствие, было совершено группой лиц.

Бывшего депутата и его тетю задержали 1 июня по подозрению в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Сообщалось, что на даче политика проводятся обыски. Полицейские также обыскивали квартиру начальника его штаба Виталия Венедиктова.

3 июня Гудкова отпустили из ИВС, его тете Тверской суд также отказался избрать меру пресечения в виде запрета на определенные действия. Оба находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ за причинение имущественного вреда в особо крупном размере. Адвокат Михаил Бирюков пояснил, что сумма неуплаты аренды, в которой подозревают фигуранта, превышает миллион рублей.

6 июня стало известно, что Гудков покинул Россию.