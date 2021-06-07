Российский суд оштрафовал уехавшего на Украину Гудкова

Бывший депутат Государственной думы Дмитрий Гудков, который на фоне расследования в отношении него в России уголовного дела о неуплате долга по договору аренды уехал на Украину, оштрафован Савеловским судом Москвы за участие в несогласованной акции протеста, состоявшейся 23 февраля. Об этом он в понедельник, 7 июня, написал в своем Telegram-канале.

«Савеловский суд сейчас оштрафовал меня на 10 тысяч рублей за участие в митинге 23 января», — заявил Гудков.

По его словам, на вынесение решения суду потребовалось 20 минут, все ходатайства адвоката Гудкова Александра Альдаева были отклонены.

Ранее сообщалось, что Гудков отправился на Украину. Он планирует добраться из Киева до болгарского города Варна, где находятся его родители.

3 июня Гудкова отпустили из изолятора временного содержания, его тете Ирине Ермиловой Тверской суд также отказался избрать запрет на определенные действия. Оба находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ за причинение имущественного вреда в особо крупном размере.

Бывшего депутата и его тетю задержали 1 июня по подозрению в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Сообщалось, что на даче политика проводятся обыски. Полицейские также обыскивали квартиру начальника его штаба Виталия Венедиктова.