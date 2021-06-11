«Яндекс.Такси» опровергло блокировку в Казахстане

Сервис «Яндекс.Такси» опроверг появившуюся в СМИ информацию о блокировке в Казахстане после того, как суд запретил работу сервиса и заблокировал приложение на территории страны. Соответствующий комментарий представителя пресс-службы «Яндекс.Такси» Аси Мелкумовой поступил в редакцию «Ленты.ру».

Как пояснили в компании, решение межрайонного экономического суда Алма-Аты не блокирует работу сервиса в Казахстане. «Наш сервис работает и продолжит работать. Что касается патентного спора — компания подает апелляцию», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее портал Finance.kz сообщил, что судья специализированного межрайонного экономического суда Алма-Аты Айгуль Туралиева частично удовлетворила иск, поданный ТОО G-Tax из-за запатентованной им системы заказа автомобилей, компания считает, что «Яндекс.Go» нарушил их исключительные права. Судья постановила заблокировать доступ на территории страны не только к приложениям, также это касается веб-версии личного кабинета «Яндекс.Про» и сайта для заказа такси с браузера. В пресс-службе «Яндекс.Go» изданию РБК сообщили о намерении обжаловать судебное решение в апелляционной инстанции и «принимать все меры, предусмотренные законодательством республики, для защиты наших интересов».