В Индийском океане нашли популяцию вымирающих китов по их песням

Ученые из австралийского Университета Нового Южного Уэльса обнаружили в Индийском океане новую популяцию вымирающих синих карликовых китов по их песням, сообщается на сайте учебного заведения.

Специалисты нашли китов, изучая данные Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). Гидрофоны организации, которая следит за потенциальными подводными испытаниями ядерного оружия, зафиксировали песни карликовых синих китов, которые представляют собой мощные звуковые сигналы.

Исследовав частоту, темп и структуру песни, ученые выяснили, что такие звуки не издает ни одна из уже известных групп китов. Если визуальные наблюдения подтвердят наличие популяции, то она станет пятой в Индийском океане.

«Мы не знаем число китов в этой группе, но подозреваем, что их много. Мы слышим огромное количество звуков», — подчеркнул старший автор исследования, профессор Университета Нового Южного Уэльса Трейси Роджерс.

Карликовые синие киты являются наименьшими представителями в семействе синих китов. В длину они могут достигать 24 метров, а их песни слышны на расстоянии до 500 километров.

Ранее редкого 15-метрового кита заметили у берегов Шотландии. Это уникальное для страны явление, поскольку обычно сейвалы предпочитают более глубокие и холодные воды. За последние полвека на севере Британии их видели не больше десяти раз.