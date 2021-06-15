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Россияне оценили способность армии защитить страну от военной угрозы

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Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Большинство россиян —84 процента — считают, что армия способна защитить свою страну от военной угрозы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РИА Новости.

Почти половина респондентов из этого числа (49 процентов) выразили уверенность в том, что российские вооруженные силы могут противостоять реальной военной угрозе со стороны других государств, 35 процентов полагают, что, скорее, смогут. Противоположной точки зрения придерживаются 11 процентов участников опроса.

Опрос проводился 29 мая методом телефонного интервьюирования. В нем приняли участие 1600 совершеннолетних россиян.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что о празднике День России знают 73 процента граждан. Отмечается, что за последние 15 лет осведомленность россиян возросла — в 2006 году о празднике знали 62 процента жителей России. Чаще всего праздник путают с Днем Конституции и Днем народного единства. Поводом для гордости среди россиян чаще всего является армия и флот (24 процента) и народ (9 процентов).

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