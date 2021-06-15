В США отреагировали на интервью Путина американскому ТВ

Интервью российского президента Владимира Путина телеканалу NBC News продемонстрировало, что Москва не питает иллюзий о шансах на полную перезагрузку отношений. Так на первое за три года интервью Путина американскому ТВ отреагировал Алан Кафруни, профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США), в беседе с «Лентой.ру».

Кафруни пояснил, что в Москве осознают, что политика США в отношении России сильно завязана на американской внутриполитической повестке. «Однако Путин также понимает, что, несмотря на жесткую риторику Соединенных Штатов, провести саммит предложил именно Байден и что Соединенные Штаты стремятся к большей стабильности и предсказуемости в своих отношениях с Россией, поскольку их фокус внимания смещается на Китай», — подчеркнул эксперт.

14 июня вышло эксклюзивное интервью Путина американскому телеканалу NBC News. Глава государства, в частности, ответил на вопросы об инциденте с самолетом Ryanair в Белоруссии, боязни оппозиции и условиях содержания учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексея Навального в СИЗО, а также порассуждал о России после его ухода с поста.

Встреча Байдена и Путина пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве. Политики впервые проведут очную встречу с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.