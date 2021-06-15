Министерство финансов представило на общественное обсуждение проект постановления об изменении льготных ипотечных программ. Продление льготной ипотеки оценили в десятки миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте министерства.

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Продление ипотеки под семь процентов годовых в 2021-2024 годах может обойтись почти в 40 миллиардов рублей бюджетных средств. Модификацию семейного льготного кредита под шесть процентов годовых на тот же период оценили почти в 49 миллиардов рублей.

В ведомстве оценили действие программы льготной ипотеки, которая поддержала жителей и строительную отрасль в период пандемии коронавируса. Власти также призвали сконцентрироваться на помощи семьям с детьми. По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, подобные меры помогут улучшить демографическую ситуацию в стране и поддержать спрос на жилье.

С предложением продлить на год программу льготной ипотеки на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выступил президент Владимир Путин. Он предложил поднять ставку до семи процентов годовых. Глава государства также заявил о расширении программы льготных кредитов на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.