На Ямале открыли первый TikTok-хаус

В Ноябрьске открыли первый на Ямале TikTok-хаус на базе центра «Современник», сообщает «Ноябрьск 24».

На площадке проекта «СоврХаус» установили несколько мобильных локаций для создания контента. Воспользоваться ими может любой житель Ямала вне зависимости от возраста.

«Звонили ребята, которые хотели бы точно стать амбассадорами, у них не так много подписчиков, но у них есть прикольные идеи для того, чтобы создавать контент», — рассказала руководитель проекта Алена Ямполец.

Ранее первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил генпрокурору России Игорю Краснову проверить российские TikTok-хаусы. По его словам, на этих площадках могут не соблюдаться российские законы, которые касаются норм проживания детей и подростков. Он добавил, что там могут нарушать санитарные нормы и трудовое законодательство.