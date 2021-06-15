Россияне захотели зарабатывать больше 130 тысяч рублей в месяц

Россияне во второй половине 2021 года захотели иметь среднемесячную зарплату 131,6 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Больше всего хотят получать в 2021 году жители Москвы — 158,7 тысячи рублей в месяц.

Жители Санкт-Петербурга согласны на зарплату в 151,9 тысячи рублей, на третьем месте жители Краснодара, желаемая зарплата которых — 126,9 тысячи. В Екатеринбурге и Нижнем Новгороде россияне хотят получать 111,4 тысячи и 109,2 тысячи рублей соответственно.

Всего зарплату более 100 тысяч рублей хотят получать 19 процентов опрошенных по России респондентов, еще 22 процента хотят зарабатывать от 150 тысяч рублей. При этом 15 процентов респондентов хотели бы зарабатывать от 70 до 99 тысяч рублей, еще 23 процента высказались, что хотят получать в месяц от 50 до 69 тысяч.

Зарплаты от 30 до 49 тысяч рублей захотели иметь 16 процентов опрошенных, шесть процентов хотели бы зарабатывать менее 29 тысяч рублей.

Опрос проводился среди более пяти тысяч пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов России.

Ранее сообщалось, что большинство россиян желают получать пенсию в размере 45–50 тысяч рублей. Согласно данным опроса СберНПФ и Rambler&Co, почти половина россиян — 44 процента — считает, что им будет достаточно пенсии в размере 45–50 тысяч рублей. Еще 33 процента респондентов отметили, что в старости им был хотелось получать 50–70 тысяч рублей, 16 процентов мечтают о пенсии в 100 тысяч рублей.