Адвокат на видео возмутился арестом директора взорвавшейся автозаправки

Адвокат Романа Гармидера, директора взорвавшейся в Новосибирске автозаправки, возмутился арестом своего клиента и сделал заявление на видео. Кадры выступления защитника в среду, 16 июня, публикует Telegram-канал LifeShot.

По словам защитника Павла Лузана, следствие не знает причин и условий ЧП и не располагает результатами экспертиз — все строится только на предположениях. Комментируя решение об аресте своего подзащитного, он отметил, что суд вынес такое постановление, опасаясь общественного резонанса и из необходимости найти «крайнего».

Ранее 16 июня сообщалось, что в Новосибирске арестовали директора взорвавшейся газовой автозаправки Романа Гармидера.

По факту пожара, в котором пострадали 35 человек, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следователи установили, что 14 июня на АЗС находился 66-летний заправщик и 28-летняя кассир. Когда вечером туда прибыл газовоз, его 48-летний водитель вместе с заправщиком приступили к разгрузке сжиженного газа. В это время произошло воспламенение газовой смеси. Началась эвакуации граждан, но в этот момент взорвалась вся газовая смесь, имевшаяся на АЗС. Пострадали работники АЗС, очевидцы и сотрудники близлежащих организаций.