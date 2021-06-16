Байден рассказал о разговоре о Белоруссии с Путиным

На встрече российского президента Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена была затронута тема Белоруссии. О разговоре на эту тему рассказал журналистам Байден. Пресс-конференция американского лидера транслировалась на канале PBS на YouTube.

«Я поделился нашими озабоченностями насчет Белоруссии. Он не стал спорить с тем, что случилось, а сказал, что дело в том, что теперь с этим делать», — поведал Байден.

Ранее на встрече с журналистами российский лидер заявил, что они с Байденом договорились о российско-американских консультациях по вопросам кибербезопасности, а также согласились обсудить будущее Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3 — прим. «Ленты.ру»).

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.