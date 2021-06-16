Мир
 
Последние новости
Стало известно о подарке Путина Байдену
Байден поспорил о способах изменить поведение России
Посол России в США оценил сроки возвращения в Вашингтон
Байден заявил о работе России и США над соглашением по контролю за вооружениями
Байден проигнорировал вопрос о доверии к Путину и рассказал о своих интересах
Путин улетел из Женевы
Байден дал оценку встрече с Путиным
Великобританию предупредили о потере работы каждым пятым
Байден начал говорить о Путине с фразы «президент Тра…»
Байден предупредил Путина о последствиях смерти Навального
Новости партнеров
Прослушать новость

Байден рассказал о разговоре о Белоруссии с Путиным

Перейти в «Мою Ленту»
Джо Байден
Джо Байден
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

На встрече российского президента Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена была затронута тема Белоруссии. О разговоре на эту тему рассказал журналистам Байден. Пресс-конференция американского лидера транслировалась на канале PBS на YouTube.

«Я поделился нашими озабоченностями насчет Белоруссии. Он не стал спорить с тем, что случилось, а сказал, что дело в том, что теперь с этим делать», — поведал Байден.

Ранее на встрече с журналистами российский лидер заявил, что они с Байденом договорились о российско-американских консультациях по вопросам кибербезопасности, а также согласились обсудить будущее Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3 — прим. «Ленты.ру»).

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин обсудил с Байденом обмен заключенными
Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Байдена
Байден рассказал о требованиях к Путину по кибербезопасности