МИД Литвы выразил протест российскому дипломату

В Министерство иностранных дел Литвы вызвали представителя посольства России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Российскому дипломату выразили протест в связи с предполагаемым нарушением государственных границ Литвы. В ведомстве заявили, что 15 июня два самолета военно-воздушных сил России якобы незаконно пересекли литовскую границу в воздушном пространстве над Балтийским морем.

«Литва требует, чтобы Россия предоставила объяснение этого инцидента и приняла все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем», — подчеркнули в МИД.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщил, что 15 июня два самолета Су-35 выполняли плановые полеты над нейтральными водами Балтийского моря, передает РИА Новости. Отмечается, что пилоты не отклонялись от маршрута и действовали «строго в соответствии с международными правилами».

11 июня стало известно, что Министерство обороны Дании обвинило Россию в нарушении воздушного пространства. В сообщении ведомства говорилось, что российские самолеты якобы дважды за день нарушили воздушное пространство Дании. ВВС страны использовали авиацию, чтобы «урегулировать ситуацию». После этого российского посла вызвали в МИД страны.